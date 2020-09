Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel proche de boucler un départ espéré depuis longtemps ?

Publié le 26 septembre 2020 à 18h15 par La rédaction

Indésirable à Saint-Etienne, Sergi Palencia aurait une porte de sortie en Espagne, et pourrait quitter le Forez un an après son arrivée.

Le dégraissage continue à Saint-Etienne. Après une saison décevante, Saint-Etienne tente de se restructurer, et cela passe par le départ de plusieurs membres de l’effectif. Entre les départs libres de Yohan Cabaye en fin de contrat, Oussama Tannane, Loïs Diony et Yann M’Vila ou les ventes de Vagner Dias et Franck Honorat, l’AS Saint-Etienne a fait table rase de la saison passée, et cela semble plutôt bien fonctionner, alors que les Verts comptent trois victoires en quatre journées de championnat pour le moment. Claude Puel compte bien encore enregistrer des départs, et le premier d’entre eux pourrait être Sergi Palencia.

Sergi Palencia vers Leganes ?