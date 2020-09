Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman dévoile les coulisses du transfert de Luis Suarez !

Publié le 26 septembre 2020 à 16h00 par A.D.

Alors que Ronald Koeman ne comptait plus sur lui, Luis Suarez s'est engagé en faveur de l'Atlético de Madrid. Critiqué sur son attitude vis à vis d'El Pistolero, le coach du FC Barcelone a tenu à mettre les choses au clair.

Alors que sa direction et lui souhaitent révolutionner son effectif, Ronald Koeman aurait expliqué à Luis Suarez qu'il n'était plus le bienvenu à Barcelone. « Quand l'entraîneur me l'a dit, je m'y attendais parce que cela était déjà sorti. Je peux l'accepter et, comme je l'ai dit dès le début, j'avais un contrat et j'allais continuer l'entraînement. Je lui ai dit que je voulais continuer à m'entraîner jusqu'à ce que je trouve une solution et il était d'accord » , a révélé Luis Suarez après l'officialisation de son transfert à l'Atlético. Décrié pour son comportement vis à vis d' El Pistolero , Ronald Koeman a lâché ses vérités sur cette affaire en conférence de presse.

«Je lui ai dis que s'il restait, il aurait du mal à jouer, mais...»