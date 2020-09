Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman répond au coup de gueule de Messi sur Luis Suarez !

Publié le 26 septembre 2020 à 14h00 par A.D.

Alors que le Barça n'aurait pas soigné la sortie de Luis Suarez, Lionel Messi est sorti de ses gonds. Interrogé en conférence de presse, Ronald Koeman a pris le temps de répondre à son capitaine.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez a été transféré à l'Atlético. Toutefois, à en croire Lionel Messi, El Pistolero n'aurait pas reçu les adieux qu'il méritait. Et le capitaine du Barça n'a pas manqué de le faire savoir. « Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t’affronter. Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend » , a-t-il pesté sur son compte Instagram . Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Ronald Koeman a tenu à répondre à la sortie fracassante de Lionel Messi.

«C'est normal que Lionel Messi soit triste quand un de ses amis quitte le club»