Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un appel du pied... en Ligue 1 !

Publié le 26 septembre 2020 à 7h30 par A.C.

Cesc Fabregas, milieu de l’AS Monaco et ancien du FC Barcelone, a ironisé au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

Les supporters ont tremblé. Jamais comme cet été, Lionel Messi n’a été proche d’un départ du FC Barcelone. D’ailleurs, le sextuple Ballon d’Or l’a lui-même révélé, expliquant finalement rester un peu à contre cœur, face à l'inflexibilité du président Josep Maria Bartomeu. « Le président a toujours dit qu'à la fin de la saison, je pouvais décider si je voulais partir ou si je voulais rester et à la fin, il n'a pas tenu sa promesse » a expliqué Messi, pointant du doigt son président. « J'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici, en me battant pour des titres. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de projet depuis longtemps. Chaque année, ils font les fiers mais chaque année, on bricole ». Son contrat se termine toutefois en juin prochain et Messi sera donc libre de décider son avenir...

« J'espère qu'un jour, Messi pourra venir à Monaco ! »