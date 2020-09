Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme couac dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 26 septembre 2020 à 10h30 par A.D.

Lautaro Martinez resterait la priorité du FC Barcelone pour remplacer Luis Suarez. Toutefois, le Barça serait contraint d'alléger sa masse salariale et les demandes du buteur de l'Inter serait trop élevées. Ce qui pourrait totalement faire capoter l'opération pour cet été.

Pour redorer son blason, le FC Barcelone a décidé de renouveler totalement son effectif. Ainsi, le club catalan a profité du mercato estival pour se débarrasser d'Ivan Rakitic (FC Séville), de Nelson Semedo (Wolverhampton) et de Luis Suarez (Atlético). Pour combler le départ de son numéro 9, l'écurie blaugrana a identifié plusieurs pistes, mais sa grande priorité serait, et aurait toujours été, Lautaro Martinez. Toutefois, le FC Barcelone ne serait toujours pas en mesure d'assumer le transfert du buteur de l'Inter.

Lautaro Martinez trop gourmand pour le Barça ?