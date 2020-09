Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Umtiti est bien lancée !

Publié le 26 septembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Formé à l’OL où il y a effectué ses premiers pas dans le monde professionnel, Samuel Umtiti aurait des chances de quitter le FC Barcelone pour retrouver son ancien club. Une opération directement liée à celle de Memphis Depay. Explications.

Depuis sa malheureuse blessure au genou qui avait déjà fait son apparition avant le Mondial 2018, Samuel Umtiti n’est plus au top de sa forme. Premièrement parce qu’il a refusé de se faire opérer après coup. Résultat ? Le champion du monde tricolore connaît des délicatesses avec son genou et cela lui a valu sa place au FC Barcelone et en Équipe de France, Clément Lenglet ayant profité des absences de son compatriote pour s’imposer au sein des deux effectifs. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, Umtiti ne serait plus désiré au Barça , et comme son frère et agent l’a révélé, un retour à l’OL ne serait pas utopique. D’ailleurs, comme L’Équipe l’a confié ces dernières heures, des contacts entre les dirigeants lyonnais et celui que l’on surnomme « Le Big Sam » auraient été noués.

