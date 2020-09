Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel annonce deux départs !

Publié le 26 septembre 2020 à 14h45 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur la situation des gardiens après le recrutement d’Alexandre Letellier, Thomas Tuchel a évoqué l’avenir de Marcin Bulka et Garissone Innocent.

La valse des gardiens n’est pas encore terminée au PSG. Si la priorité reste un attaquant, un milieu et un défenseur central, c'est un nouveau gardien qui a débarqué dans la capitale parisienne cette semaine. Après le départ, puis le retour de Sergio Rico et le prêt d’Alphonse Areola, le PSG a enregistré le retour au club d’Alexandre Letellier, qui occupera le rôle de troisième gardien. Une arrivée qui jette des doutes sur l’avenir de Marcin Bulka ou encore du jeune Garissone Innocent. Interrogé en conférence de presse sur ses intentions vis-à-vis de ses deux joueurs, Thomas Tuchel a tenu à clarifier la situation.

Bulka vers un prêt, Innocent libre de partir