Mercato - PSG : Thomas Tuchel interpelle Leonardo pour le recrutement !

Publié le 26 septembre 2020 à 13h45 par A.D.

Alors que le PSG a perdu plusieurs joueurs, Leonardo s'activerait pour offrir des joueurs à Thomas Tuchel. Interrogé en conférence de presse, le coach allemand a lâché ses vérités sur le recrutement.

Le PSG a laissé filer plusieurs éléments cet été. En fin de contrat, Thiago Silva, Thomas Meunier, Edinson Cavani, et Eric Maxim Choupo-Moting ont pris le large. Côté arrivée, Mauro Icardi et Sergio Rico ont rempilé, et Leonardo a offert Alessandro Florenzi à Thomas Tuchel. Alors que plusieurs autres noms sont annoncés du côté du PSG, le coach allemand s'est livré sur le recrutement. Interrogé ce samedi après-midi en conférence de presse, Thomas Tuchel a expliqué qu'il avait déjà fait part de ses demandes à Leonardo et qu'il attendait désormais que son directeur sportif fasse le nécessaire pour le combler.

«C'est la responsabilité d'un coach de donner son avis sur la situation actuelle»