Mercato - PSG : Leonardo persiste et signe pour Bakayoko !

Publié le 26 septembre 2020 à 12h15 par Th.B. mis à jour le 26 septembre 2020 à 12h16

Directeur sportif du PSG, Leonardo compterait recruter Tiémoué Bakayoko, et ce bien que Chelsea ne soit pas en accord total avec le club de la capitale concernant le prêt souhaité pour le Français.

En quête de renforts au milieu de terrain et ce depuis plusieurs mois désormais, Leonardo semble jouer sur plusieurs tableaux à la lecture des pistes liées au PSG depuis le début du mercato estival. Ces derniers temps, l’option Tiémoué Bakayoko a pris de l’ampleur, Chelsea ne comptant absolument pas sur l’ancien joueur de l’AS Monaco. Un prêt conviendrait à toutes les parties, mais les modalités de cette opération resteraient à définir entre le PSG et Chelsea.

Un désaccord sur les modalités du prêt, mais…