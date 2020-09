Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce rassurante sur Bakayoko !

Publié le 26 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Toujours dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain, le PSG songe à se faire prêter Tiémoué Bakayoko. Et Rolland Courbis rassure d’ailleurs sur le sérieux du joueur de Chelsea…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Leonardo songe bien à recruter Tiémoué Bakayoko pour renforcer l’entrejeu du PSG, mais ce profil ne fait pas l’unanimité au sein du club de la capitale. En effet, Thomas Tuchel n’as pas franchement emballé par cette option, pas plus que l’état-major du PSG. Pourtant, à en croire Rolland Courbis qui s’est exprimé sur RMC Sport , Bakayoko a toutes les qualités pour s’imposer au PSG.

« Je n’ai eu que de bons échos sur son sérieux »