Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ces pistes XXL !

Publié le 26 septembre 2020 à 1h15 par A.D.

Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, Leonardo penserait à recruter Radja Nainggolan et Ivan Perisic. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Giuseppe Marotta s'est prononcé sur l'avenir de ses deux joueurs.

Malgré les arrivées d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera l'été dernier, Leonardo serait déterminé à recruter un milieu de terrain lors de ce mercato. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils et notamment celui de Radja Nainggolan, qui pourrait quitter l'Inter d'ici la fin du marché estival. Toutefois, l'international belge ne serait pas la seule piste étudiée à Milan par Leonardo. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato , Ivan Perisic serait également dans le collimateur du dirigeant du PSG. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Giuseppe Marotta s'est livré à la fois sur l'avenir de Radja Nainggolan et d'Ivan Perisic.

«Nous avons beaucoup de joueurs et certains vont demander à être transféré»