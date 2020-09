Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace XXL pour Milan Skriniar ?

Publié le 26 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain cherche encore le successeur de Thiago Silva. Alors que Leonardo explore la piste Milan Skriniar, d’autres concurrents entrent dans la danse pour le défenseur de L’Inter Milan.

À l’approche de la clôture du mercato estival, le Paris Saint-Germain est encore loin d’avoir renforcé son équipe à la hauteur de ce qui était prévu. Outre des besoins en attaque et au milieu de terrain, Thomas Tuchel souhaite également un renfort en défense centrale. Après s'être consacré à Kalidou Koulibaly ces dernières semaines, Leonardo a activé la piste menant à Milan Skriniar. Le Slovène ne rentre pas dans les plans d’Antonio Conte, et bénéficie d’une porte de sortie. L’Inter Milan a fixé son prix à 60M€, une somme qu’aucun prétendant n’est pour l’heure prêt à débourser, bien que Tottenham songerait à casser sa tirelire pour offrir à José Mourinho un joueur qu’il vise depuis longtemps.

Chelsea prêt à de nouvelles folies