Mercato - PSG : Les incohérences de Leonardo en attaque

Publié le 25 septembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Certains choix offensifs de Leonardo posent question. Analyse.

Dans sa dernière édition, l’Equipe a fait le point sur le profil de l’attaquant supplémentaire espéré par le Paris Saint-Germain. Selon le quotidien, Leonardo souhaite absolument l’arrivée d’un attaquant ayant une grande expérience au haut niveau, un CV, apportant une vraie plus-value à l’effectif et capable d’évoluer en pointe ou sur un côté.

Pourquoi n’a-t-il pas suivi Tuchel sur Aubameyang ?

Un tel portrait-robot correspond trait pour trait au profil de Pierre-Emerick Aubameyang, que Thomas Tuchel avait ciblé parmi ses priorités et qui n’avait plus qu’un an de contrat à Arsenal. Leonardo avait un temps pris position sur le buteur des Gunners, mais sans jamais avancer une vraie discussion, au point de provoquer une situation de tension avec Tuchel. A la lecture du profil décrit ici, on peut comprendre pourquoi l’entraîneur allemand est monté en pression devant l’inaction de Leonardo sur la piste Aubameyang. Cette inaction apparaît pour le moins incohérente compte tenu de la stratégie de recrutement mise en place. Maintenant que ce dernier a prolongé à Arsenal, l’affaire est close. Le PSG va devoir trouver une autre cible.