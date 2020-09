Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM face à un mur sur le mercato

26 septembre 2020

L’Olympique de Marseille apparaît au point mort au niveau de ses ventes. C’est tout sauf le fait du hasard. Analyse.

Dans sa dernière édition, le quotidien l’Equipe fait le point sur le mercato de l’OM et notamment sur sa nécessaire opération dégraissage, vitale pour sa santé financière et en conséquence pour sa campagne de recrutement. Selon l’Equipe , l’Olympique de Marseille n’a pour l’instant reçu aucune offre pour ses joueurs valorisés sur le marché, qu’il s’agisse de Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Duje Caleta-Car, ou encore Florian Thauvin.

Pression à la baisse