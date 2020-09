Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Luis Henrique est déjà adoubé en interne !

Publié le 26 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'OM a officialisé l'arrivée de Luis Henrique, Pablo Longoria présente la nouvelle recrue phocéenne et ne cache sa joie d'avoir attiré le jeune brésilien.

L'Olympique de Marseille tient enfin son renfort offensif. En effet, Luis Henrique a débarqué en provenance de Botafogo contre un chèque de 12M€. Méconnu du grand public, le jeune brésilien a été présenté par André Villas-Boas : « C'est un ailier mais il a les caractéristiques pour jouer avant-centre. Il doit apprendre la position, un peu comme Marley. Sur son talent, on n'a pas de doute. On va travailler ça à l'entrainement (...) Il a la capacité de dribbler et de tirer. Il est étonnant dans les petits espaces. Après il aura d'autres choses à travailler. Son prix ? Il est normal pour ce type de joueur. » Un avis partagé par Pablo Longoria.

Longoria déjà fan de Luis Henrique