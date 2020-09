Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’été 2021 s’annonce déjà périlleux pour Pablo Longoria !

Publié le 25 septembre 2020 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Si l’OM est en train de boucler un mercato estival plutôt convaincant, plusieurs dossiers dans la perspective de l’été 2021 laissent déjà présager du pire pour le club phocéen avec quelques cas épineux. Explications.

Ce vendredi matin, l’OM a officialisé le recrutement de Luis Henrique (18 ans) en provenance de Botafogo, et le jeune attaquant brésilien vient donc renforcer le secteur offensif comme le désirait André Villas-Boas. Il s’agit donc de la quatrième recrue estivale du club phocéen après Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, et le directeur sportif marseillais Pablo Longoria est donc en train de boucler un mercato assez ambitieux malgré les moyens financiers très limités de l’OM. De bon augure en vue de cet exercice 2020-2021, notamment dans l’optique de la Ligue des Champions, mais Longoria peut déjà se faire du souci pour la suite…

Thauvin prévoit un départ libre !

En effet, plusieurs joueurs de l’OM arriveront au terme de leur contrat en juin 2021, à commencer par Florian Thauvin qui reste la tête d’affiche du secteur offensif marseillais. Et dans un entretien accordé à L’Equipe ce vendredi, l’attaquant français a d’ailleurs lâché une petite bombe concernant son avenir : « Si j'envisage un départ libre ? Bien évidemment. Je n'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM. Quand je discute avec ma femme, ma mère, mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club ». En clair, Thauvin annonce d’ores et déjà qu’il pourrait quitter l’OM gratuitement dans un an, ce qui représenterait bien évidemment un énorme manque à gagner sur le plan financier pour Pablo Longoria. Et l’ancien joueur du SC Bastia n’est pas le seul joueur marseillais dans ce cas de figure…

Danger aussi pour Amavi, Lopez et Germain