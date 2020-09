Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'annonce très claire de Morgan Sanson sur son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 14h45 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Morgan Sanson devrait finalement rester à l'Olympique de Marseille. Il faut dire que comme il l'annonce lui même, il n'a aucune envie de partir.

Parmi les joueurs régulièrement annoncé sur le départ, Morgan Sanson était celui présenté comme le plus proche de quitter l'OM. Il faut dire que l'ancien milieu de terrain du MHSC est très convoité en Premier League et possède l'une des valeurs marchandes les plus élevées au sein de l'effectif olympien. Et compte tenu de besoin financiers de l'OM, son départ a rapidement été annoncé. Et pourtant, malgré l'aide de Pini Zahavi, qui s'est rapproché de Morgan Sanson afin de faciliter sa vente en Angleterre, aucune offre n'est arrivée sur le bureau de Jacques-Henri Eyraud. Et visiblement, cela ne semble pas perturber le joueur qui se sent très bien à Marseille.

«Pourquoi s'en aller ?»