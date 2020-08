Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’active pour Morgan Sanson !

Publié le 29 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Sur le point de quitter l’OM, Morgan Sanson attise les convoitises outre-manche où plusieurs clubs de Premier League se bousculent pour le recruter.

Élément clé de l’OM sous André Villas-Boas et acteur majeur de la bonne saison des Phocéens qui les a vus accrocher la deuxième place synonyme de Ligue des Champions, Morgan Sanson ne devrait toutefois pas faire partie de l’aventure olympienne cette saison. Possédant une grosse côte sur le marché des transferts, notamment en Premier League, le milieu de 26 ans pourrait être sacrifié par les dirigeants marseillais, qui ont besoin de vendre cet été. Après trois ans et demi sous les couleurs phocéennes, Morgan Sanson pourrait ainsi vivre ses derniers moments en Ligue 1, alors que plusieurs clubs semblent prêts à passer à l’offensive.

Un grand intérêt en Premier League !