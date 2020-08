Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane aurait bouclé un départ !

Publié le 28 août 2020 à 22h30 par La rédaction

En manque de temps de jeu cette saison et n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane pour la saison prochaine, Brahim Diaz serait proche de quitter le Real Madrid en prêt afin d’obtenir plus d’expérience.

Le mercato dans le sens des départs semble enfin se décanter pour le Real Madrid. Alors que James Rodriguez serait sur le point de retrouver Carlo Ancelotti du côté d’Everton et que Mariano Diaz devrait être prêté à Benfica afin d’obtenir plus de temps de jeu, le dossier Brahim Diaz serait également sur le point d’être bouclé. Arrivé il y a un an et demi en provenance de Manchester City contre un montant de 17M€, le milieu offensif espagnol n’est pour le moment pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif Merengue . En manque de temps de jeu cette saison, durant laquelle il n’a disputé que dix rencontres en équipe première toutes compétitions confondues, Brahim Diaz devrait ainsi être prêté, et un club en Série A serait proche de conclure l’affaire avec les dirigeants madrilènes.

Accord complet entre le Real Madrid et le Milan AC pour Brahim Diaz ?