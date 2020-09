Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités d’Aubameyang sur son été chaud !

Publié le 24 septembre 2020 à 23h30 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang, qui a tout récemment prolongé son contrat avec Arsenal, a avoué avoir pensé à un départ.

L’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang a beaucoup fait parler, ces derniers mois. Sur le10sport.com , nous vous avons livré plusieurs révélations concernant l’attaquant, qui a été approché par la Juventus, le FC Barcelone ainsi que le Paris Saint-Germain. Le 23 septembre dernier, nous vous expliquions d’ailleurs que le Barça s’est concrètement positionné sur Aubameyang, qui a finalement décidé de prolonger son contrat de trois ans avec Arsenal.

« C’est vrai, j’ai pensé à partir, mais... »