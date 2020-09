Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato - Arsenal : Pourquoi Aubameyang a prolongé

Publié le 23 septembre 2020 à 17h45 par Alexandre Higounet

Un élément a notamment pesé dans le choix de Pierre-Emerick Aubameyang de prolonger son bail avec Arsenal.

Comme prévu, et conformément à ce que le10sport.com avait révélé précédemment, Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement paraphé un nouveau contrat de trois ans à Arsenal en fin de semaine, après une quinzaine de jours passés à peaufiner les détails d’un accord qui avait été bien avancé vers la fin du mois d’août.

Le Barça s’était positionné concrètement