Mercato - PSG : Leonardo active un plan B inattendu !

Publié le 26 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau renfort au milieu de terrain, le PSG pourrait finalement se tourner vers Soualiho Meïté en cas d’échec avec Tiémoué Bakayoko.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG attend au moins renfort au milieu de terrain cet été, en plus d’un nouveau défenseur central et d’un attaquant. Ces derniers jours, une piste semble avoir été sensiblement creusée dans l’entrejeu, et elle mène à Tiémoué Bakayoko, le milieu de terrain français de Chelsea. Mais en cas d’échec avec l’ancien Monégasque, Leonardo aurait déjà une alternative pour renforcer le PSG.

Meité envisagé par le PSG ?

Comme l’a révélé L’Equipe vendredi, le PSG songerait également au profil de Soualiho Meïté (26 ans) pour renforcer son milieu de terrain cet été, su l’option Bakayoko venait à se compliquer. Comme pour le joueur de Chelsea, Leonardo va privilégier un transfert pour le milieu de terrain du Torino, d’autant que le club italien réclame 25M€ pour envisager un transfert sec, ce que le PSG ne serait pas disposé à payer.