Mercato - Barcelone : Le Barça tente un nouveau coup dans l’effectif de Guardiola !

Publié le 26 septembre 2020 à 21h30 par La rédaction

Tentant actuellement de faire venir Eric Garcia en provenance Manchester City, le FC Barcelone négocierait la venue d'un autre joueur de Pep Guardiola.

Le FC Barcelone a bien entamé son dégraissage, ce qui lui donne désormais la possibilité d'être actif sur le marché des transferts. Après s’être séparé de Nelson Semedo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez, le Barça tente d’attirer de nouveaux joueurs. Si Memphis Depay est une priorité pour Ronald Koeman, les Blaugrana souhaiterait également se renforcer défensivement en allant chercher Sergino Dest à l’Ajax Amsterdam, ou encore Eric Garcia, actuel défenseur central de Manchester City, qui est d'ailleurs formé à La Masia. Alors que ça négocierait entre le Barça et les Citizens, le nom de l'Espagnol ne serait pas le seul au coeur de ces discussions.

Zinchenko en prêt ?