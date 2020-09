Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouveau constat accablant sur le départ de Luis Suarez !

Publié le 26 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Ancien joueur du FC Barcelone, Rivaldo est revenu sur le départ de Luis Suarez, affirmant que l’international uruguayen aurait dû rester.

Après six ans de bons et loyaux services, Luis Suarez a quitté le FC Barcelone, un an avant la fin de son contrat, pour rejoindre l’Atletico de Madrid. L’international uruguayen aura été la principale victime de l’arrivée de Ronald Koeman, qui l’a directement informé qu’il ne comptait pas sur lui. Auteur de 195 buts et 113 passes décisives en 283 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, Luis Suarez aura marqué le club lors de son passage, et son départ a fait vivement réagir. Ancienne légende Blaugrana , Rivaldo ne comprend pas la décision du Barça de se débarrasser d’ El Pistolero .

« Suarez aurait dû rester »