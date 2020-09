Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, un feuilleton catastrophique ?

Publié le 26 septembre 2020 à 18h30 par A.C.

Le FC Barcelone semblerait inexorablement aller dans le mur pour Lautaro Martinez, annoncé comme le grand successeur de Luis Suarez.

Luis Suarez est parti, comme le désiraient les dirigeants du FC Barcelone. Mais Ronald Koeman se retrouve désormais sans véritable attaquant de pointe. Le nouveau coach du Barça pousserait toujours pour Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais, à en croire Mundo Deportivo , mais le gros feuilleton de cet été a finalement refait surface. La presse catalane a en effet annoncé que le Barça serait reparti à l’attaque pour Lautaro Martinez. Voilà plus d’un an que l’attaquant de l’Inter est lié au Barça, qui n’a toutefois jamais semblé être en capacité de le recruter. Une nouvelle offre aurait été formulée tout récemment selon MARCA , avec 15M€ de part fixe, à laquelle s’ajouteraient de nombreux bonus.

La dernière offre ridicule du Barça

Cette offre, est jugée par la presse italienne comme l’exemple de l’incompétence dont le FC Barcelone a fait preuve, tout au long du feuilleton Lautaro Martinez. La presse italienne expliquait déjà ces dernières semaines que l’Inter comme le joueur auraient totalement oublié le Barça, mais ce samedi Tuttosport est allé plus loin. D’après les informations du quotidien italien, cette offre du Barça aurait été jugée tellement ridicule à Milan, que même Lautaro Martinez aurait abandonné tout idée de rejoindre Lionel Messi en Catalogne. D’ailleurs, il a récemment posté une photo sur son compte Instagram , où il semble clairement expliquer vouloir rester à l’Inter cette saison.

Un dossier impossible à boucler