Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu prêt à aller au clash avec Koeman pour… Coutinho ?

Publié le 26 septembre 2020 à 15h00 par Th.B.

Alors que Ronald Koeman l’inclurait dans ses plans pour cette saison, Philippe Coutinho ne disposerait clairement pas du statut d’intransférable dans l’esprit des dirigeants du FC Barcelone. De retour de prêt en provenance du Bayern Munich cet été, l’international brésilien.

Le FC Barcelone fait face à de sérieux problèmes financiers et semble dépendre des ventes, à l’image du dossier Memphis Depay, afin de boucler certaines arrivées. De retour de prêt d’une saison du Bayern Munich, Philippe Coutinho figurerait dans les plans de Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone. Néanmoins, la direction du Barça ne partagerait pas à 100% le point de vue du technicien néerlandais, et pour cause.

Un départ de Coutinho pas écarté par les dirigeants catalans