Mercato - Barcelone : Cavani, Dzeko... Le Barça aurait pris une décision radicale !

Publié le 26 septembre 2020 à 12h00 par A.D.

Ces dernières semaines, les noms d'Edinson Cavani et d'Edin Dzeko ont été associés au FC Barcelone pour la succession de Luis Suarez. Alors que ces deux attaquants ont passé la trentaine, le Barça aurait décidé d'abandonner ces pistes.

Pour révolutionner son effectif, le FC Barcelone a décidé de se séparer d'Ivan Rakitic (FC Séville), de Nelson Semedo (Wolverhampton) et de Luis Suarez (Atlético). Alors qu'il a perdu son numéro 9, le Barça aurait l'intention de le remplacer lors de cette fenêtre de transferts. Dans cette optique, le club catalan aurait identifié plusieurs cibles, et notamment Memphis Depay et Lautaro Martinez. Mais ce ne serait pas tout, puisque les noms d'Edinson Cavani et d'Edin Dzeko ont également été lié à l'écurie blaugrana ces dernières semaines. Toutefois, il semblerait que le Barça ait déjà tiré un trait sur les deux attaquants trentenaires.

Cavani et Dzeko trop âgés pour le Barça ?