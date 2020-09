Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est proche d'accueillir sa première recrue !

Publié le 26 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son secteur défensif, Ronald Koeman serait intéressé par Sergino Dest. Face au Bayern, le FC Barcelone aurait repris le dessus sur ce dossier puisque l'Américain aurait dit au revoir à ses partenaires.

Après les arrivées de Miralem Pjanic, Francisco Trincao et Pedri en début de mercato, le FC Barcelone serait sur le point de tenir une nouvelle recrue. La première sous Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur des blaugranas est en train de remodeler son effectif. Exit Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas veut importer du local. Si la piste Georginio Wijnaldum est reportée à l'année prochaine, Memphis Depay serait toujours sur la liste du technicien. Comme Sergino Dest, latéral américain de l'Ajax.

Accord tripartite pour Dest