Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman décisif pour cette future recrue ?

Publié le 26 septembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Malgré une offre importante du Bayern Munich, Sergino Dest aurait décidé de rejoindre le FC Barcelone afin d’évoluer sous les ordres de Ronald Koeman.

Le FC Barcelone est enfin parvenu à se séparer de Luis Suarez, d’Arturo Vidal et de Nelson Semedo. Des départs qui permettent au club catalan de véritablement lancer son mercato et mettre la main sur des renforts. Les dirigeants blaugrana voudraient notamment s'offrir un latéral droit et auraient ciblé Sergino Dest. Courtisé également par le Bayern Munich, le joueur de l’Ajax pourrait bien rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines heures. Mundo Deportivo indique ce vendredi que la formation catalane serait sur le point de s’attacher les services de l’international américain pour un transfert estimé à 20M€ + 5M€ de bonus.

Sergino Dest au Barça grâce à Koeman