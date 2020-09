Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le départ de ce joueur de Tuchel !

Publié le 26 septembre 2020 à 17h45 par H.G.

Alors qu’il quittera prochainement le PSG dans le cadre d’un prêt, Marcin Bulka saurait d’ores et déjà dans quel championnat il évoluera cette saison.

« On veut que Marcin Bulka prolonge son contrat et qu’en même temps il joue. Il doit jouer pour un autre club. On a beaucoup confiance en lui mais le plus important pour lui est qu’il joue une saison complète, pas seulement un match. Je pense que l’on va trouver une solution pour lui », a expliqué Thomas Tuchel ce samedi en conférence de presse, confirmant ainsi que Marcin Bulka allait prochainement partir en prêt après avoir prolongé son contrat comme le10sport.com vous l’avait révélé. Ce faisant, il pourra bénéficier de davantage de temps de jeu afin de parfaire sa formation. Dans l’optique de son départ, le PSG a d’ores et déjà enregistré l’arrivée d’Alexandre Letellier, qui a signé un contrat d’un an avec le club de la capitale. Et du côté du portier polonais, son futur point de chute commencerait à se préciser.

Direction l’Espagne pour Marcin Bulka ?