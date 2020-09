Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Kimpembe, Marquinhos... Leonardo subit une énorme pression en interne !

Publié le 26 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

A moins de dix jours de la fin du mercato, Leonardo est très attendu dans le money time du marché des transferts par les supporters parisiens. Mais au sein du vestiaire du PSG aussi le travail du directeur sportif est suivi de près. Et Marquinhos n'hésite pas à l'interpeller.

Le temps presse pour Leonardo. En effet, le mercato prend fin le 5 octobre, et pour le moment, le PSG a obtenu le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi ainsi que la signature d'Alexandre Letellier pour occuper le poste de troisième gardien. Des arrivées qui suivent les transferts définitifs de Mauro Icardi et Sergio Rico. Mais un milieu de terrain, un défenseur central et un attaquant de complément sont encore attendus. Leonardo a encore du pain sur la planche, et à Paris, on commence à s'impatienter. Ces derniers jours, Thomas Tuchel rappelait d'ailleurs les priorités du club : « Oui on veut accélérer. C'est toujours l'objectif d'avoir un groupe prêt pour travailler et commencer un Championnat. On essaie tout. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent. C'est le défi, je ne sais pas si c'est possible. Mais l'équipe est de plus en plus réduite avec les blessures et les suspensions . » Et au sein du vestiaire aussi on attend des renforts.

Marquinhos interpelle aussi Leonardo

Ainsi, dans une interview accordée au Parisien , Marquinhos ne cache que l'arrivée de renforts sur le mercato ne lui déplairait pas : « C'est le moment de travailler avec ce qu'on a. Il ne faut pas trop réfléchir, se demander si on est plus ou moins forts. Si on regarde notre groupe, on a vraiment une très bonne équipe, des joueurs très importants qui ont fait de très bonnes choses dans le foot aussi. Le club travaille encore sur le recrutement et on va voir ce qui va se passer (...) J'ai d'abord envie de dire que mes coéquipiers sont les meilleurs au monde (rires) ! Je crois beaucoup en cette équipe ! Mais si des joueurs peuvent venir nous aider, ça ne peut nous faire que du bien. C'est bon pour la concurrence, pour la saison, pour nos objectifs… On a une très bonne base et, si le club pense à l'étoffer, c'est avec plaisir. Une saison, c'est long, il s'y passe beaucoup de choses. Pour aller loin dans les différentes compétitions, on a de toute façon besoin d'un bon effectif et d'un maximum de joueurs compétitifs . » Et le capitaine du PSG n'est pas le seul à réclamer des recrues.

Mbappe et Kimpembe attendent aussi des renforts