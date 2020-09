Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 35M€ pour Aouar ? Aulas fait monter les enchères !

Publié le 26 septembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Houssem Aouar figure sur les tablettes du PSG depuis le mois de janvier. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas dans la meilleure posture en ce qui concerne le milieu offensif de l'OL. En effet, Houssem Aouar aurait donné son accord pour rejoindre Arsenal. Et pour convaincre Jean-Michel Aulas, les Gunners auraient proposé un chèque à hauteur de 35M€.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo est loin d'avoir chômé. Pour étoffer l'effectif du PSG, le directeur sportif italo-brésilien a recruté à toutes les lignes. Ainsi, Keylor Navas, Abdou Diallo, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia et Mauro Icardi, entre autres, ont rejoint les rangs parisiens il y a un an. Et malgré les arrivées de deux milieux de terrain, Leonardo souhaite toujours renforcer l'entrejeu de Thomas Tuchel cet été. Pour se faire, le directeur sportif du PSG s'active en coulisses et a déjà identifié plusieurs profils. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien du Milan AC a notamment coché le nom de Houssem Aouar. Selon nos informations du 10 janvier, le pensionnaire de l'OL est même une priorité pour Leonardo et le PSG.

Houssem Aouar aurait dit «oui» à Arsenal

De son côté, Houssem Aouar aurait d'ores et déjà choisi sa prochaine destination. Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2023, l'international français de 22 ans aurait déjà donné son accord à la direction d'Arsenal. Alors qu'il aurait espéré rejoindre le FC Barcelone ou la Juventus, Houssem Aouar aurait décidé de donner son feu vert aux Gunners . Et ce, parce que ni le Barça, ni la Juve, ne serait passé à l'action pour s'offrir ses services. Alors qu'il a obtenu l'aval de Houssem Aouar, Mikel Arteta aurait décidé de passer aux choses sérieuses et de s'attaquer à Jean-Michel Aulas.

Une nouvelle offre de Mikel Arteta pour Houssem Aouar ?

Comme nous vous l'avons révélé le 22 septembre, Arsenal a programmé de formuler une nouvelle offre, revue à la hausse, pour Houssem Aouar. Et il semblerait que Mikel Arteta ait déjà mis son plan à exécution pour sa piste prioritaire. D'après les indiscrétions de RMC Sport , le coach des Gunners aurait lancé un nouvel assaut pour tenter de séduire Jean-Michel Aulas, mais surtout convaincre le président de l'OL de lui céder son numéro 8. A en croire le média français, Arsenal aurait lancé une offensive à hauteur de 35M€ pour le transfert de Houssem Aouar. Mais heureusement pour le PSG et Leonardo, Mikel Arteta et les Gunners n'ont pas encore atteint le juste prix pour l'homme fort de l'OL. « Houssem Aouar d'accord avec Arsenal ? Il y aura très peu de départs. Pour Houssem, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur. On compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en CL l’année prochaine » , a posté Jean-Michel Aulas sur son compte Twitter .