Mercato : Reine-Adelaïde aurait fait une grosse annonce à l'OL !

Publié le 26 septembre 2020 à 10h22 par La rédaction

Bien décidé à quitter l'Olympique Lyonnais seulement un an après son arrivée, Jeff Reine-Adelaïde aurait confirmé son intention de ne plus porter le maillot de l'OL.