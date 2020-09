Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau concurrent inattendu pour Dele Alli ?

Publié le 26 septembre 2020 à 0h15 par La rédaction

À la recherche d’un renfort pour l’entrejeu du Paris Saint-Germain, Leonardo s’est penché sur la piste Dele Alli. Alors que le dossier se complique, un concurrent inattendu émerge en Ligue 1.

Qui pourra bien être le renfort au milieu de terrain tant attendu par Leonardo ? Alors que la fin du mercato approche, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé le joueur qui viendra garnir l’entrejeu. Le directeur sportif brésilien a depuis plusieurs semaines exploré de nombreuses pistes, jusqu’à présent en vain. Outre Sergej Milinkovic-Savic, ce sont Tiémoué Bakayoko et Dele Alli qui ont le plus alimenté les rumeurs ces derniers jours. Mais le dossier du joueur anglais semble compliqué, José Mourinho ayant affirmé compter sur lui cette saison.

Paul Mitchell, clé d’un prêt à Monaco ?