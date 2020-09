Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea, la solution à tous les problèmes de Leonardo ?

Publié le 26 septembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 septembre 2020 à 20h40

Alors que le PSG est en quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu, Leonardo serait en train de s’activer pour répondre aux volontés de Thomas Tuchel et de certains joueurs qui ont réclamé des renforts. Et visiblement, cette quête mène le directeur sportif du club de la capitale à regarder du côté de Chelsea.

Le temps presse pour Leonardo. À quelques jours de la fin de cette fenêtre estivale des transferts à rallonge, qui se clôturera le 5 octobre prochain, le PSG ne s’est pas encore montré très actif sur le marché. En effet, hormis la levée des options d’achat de Mauro Icardi et de Sergio Rico, ainsi que l’arrivée en prêt avec option d’Alessandro Florenzi en provenance de l’AS Roma et celle d’Alexandre Letellier pour un an en tant que troisième gardien, le club de la capitale n’a pas vraiment comblé les lacunes identifiées la saison passée. Thomas Tuchel l’a dit et répété : il a besoin de nouveaux joueurs et aimerait voir venir un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant à même de suppléer Mauro Icardi. La pression est donc sur les épaules de Leonardo dans ce mercato estival complexifié par la pandémie de Covid-19 ayant mis à mal les finances des écuries européennes, dont celles du PSG. L’Italo-brésilien n’a de cesse de le rappeler, mais certains joueurs ne manquent pour autant pas d’expliquer que des arrivées seraient bénéfiques, à l’image du capitaine Marquinhos. « Mais si des joueurs peuvent venir nous aider, ça ne peut nous faire que du bien. C'est bon pour la concurrence, pour la saison, pour nos objectifs… », a lâché le défenseur brésilien dans une interview accordée au Parisien .

Le PSG se penche sur Tiémoué Bakayoko pour un prêt…

Du reste, au coeur cette équation complexe en matière de recrutement, Leonardo a affirmé que le maître mot de cette session des transferts était la créativité. Sous-entendu des prêts ou des joueurs qui peuvent être enrôlés sans avoir à dépenser une indemnité de transfert conséquente. Et dans cette optique, le directeur sportif du PSG a flairé un bon coup de longue date du côté de Chelsea, à savoir Tiémoué Bakayoko. Prêté l’an dernier à l’AS Monaco qui n’avait pas les moyens de le conserver, l’international français n’est pas retenu par les Blues . Comme le10sport.com vous l’a révélé, il est avant tout une piste de Leonardo, Thomas Tuchel et l’état major parisien n'étant pas forcément convaincus par son profil. Tiémoué Bakayoko serait ainsi un plan de secours si jamais le PSG venait à ne pas réussir à enrôler un autre joueur (Sergej Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic…), mais cette situation n’empêcherait pas les pensionnaires du Parc des Princes à avancer sur le dossier. Effectivement, RMC Sport a annoncé ce samedi que Paris était désormais en négociations avancées avec Chelsea pour Tiémoué Bakayoko. Leonardo souhaite un prêt gratuit avec option d’achat comme nous vous l’avons révélé, tandis que les pensionnaires de Stamford Bridge aimeraient un prêt payant selon RMC Sport . Les positions seraient encore éloignées, mais celles-ci pourraient être amenées à se rapprocher puisque les négociations iraient bon train.

… et ciblerait également Antonio Rudiger dans la même logique !