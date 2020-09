Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition colossale fixée par Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 26 septembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 26 septembre 2020 à 19h33

Après un feuilleton rocambolesque, Lionel Messi a choisi de rester au FC Barcelone cette saison pour sa dernière année de contrat. Seulement voilà, la question se pose désormais de savoir de quoi sera fait l’avenir de l’attaquant argentin dans un an, d’autant plus qu’il a gelé les négociations pour sa prolongation. Mais visiblement, La Pulga serait prête à ouvrir la porte à une condition bien précise pour renouveler son bail.

Il est désormais de notoriété publique que Lionel Messi ne peut plus supporter la direction du FC Barcelone. C’est pour cette raison que l’international argentin souhaitait quitter son club de toujours cet été, lassé du fait qu’il n’y ait plus aucun projet sportif selon lui, avant de se raviser pour ne pas trainer le Barça devant la justice concernant le litige de sa clause libératoire. Cependant, ce n’est pas parce que La Pulga a décidé de rester qu’elle a enterré la hache de guerre avec Josep Maria Bartomeu pour autant. Et pour cause, au moment d’annoncer sa décision de rester cette saison, le sextuple lauréat du Ballon d’Or n’avait pas manqué de fustiger la gestion du président du FC Barcelone, qui serait la cause des déboires des Blaugrana ces dernières années. Lionel Messi en a même rajouté une couche après le départ de son ami Luis Suarez cette semaine du côté de l’Atlético de Madrid en critiquant la manière dont avait été poussé vers la sortie El Pistolero . « Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend », avait alors lâché le natif de Rosario sur Instagram.

« Si des changements radicaux ont lieu, je crois que Leo pourrait envisager de rester »

Ainsi, tout indique que les tensions entre Lionel Messi et sa direction sont toujours bien vives et sont loin d’être en voie d’apaisement. Et ce dans un contexte où l’attaquant de 33 ans verra son contrat au FC Barcelone expirer en juin prochain. Par conséquent, on pourrait penser qu’il prendra la décision de partir libre vers des eaux moins troubles qu’au Barça. Toutefois, il serait possible que Lionel Messi finisse par changer son fusil d’épaule alors que Josep Maria Bartomeu, dont le mandat finit officiellement en juin 2021, risque de quitter le club plus vite que prévu dans la mesure où il fait l’objet d’une motion de censure. Un vote de confiance devrait ainsi avoir lieu en novembre prochain, et si celui-ci conduit au départ du très contesté président du FC Barcelone, cela pourrait conduire Lionel Messi à reconsidérer son avenir chez les pensionnaires du Camp Nou. C’est du moins l’avis de Rafael Veljanovich, réalisateur d'un documentaire consacré à l'attaquant en 2014. « Sa relation avec la direction a atteint un point de non retour. Les changements institutionnels à venir (l’élection présidentielle en 2021, NDLR) peuvent contribuer à changer la dynamique. Une prolongation ? Leo a été clair : il n'a pas de problème avec le club mais avec la direction et son absence de projet sportif. Si des changements radicaux ont lieu, je crois que Leo pourrait envisager de rester », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Equipe .

