Mercato - PSG : Une nouvelle piste activée par Leonardo ? La réponse !

Publié le 26 septembre 2020 à 19h15 par A.C.

A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo tenterait d’attirer Soualiho Meïté au Paris Saint-Germain.

Il ne reste que très peu de jours avant la fin du mercato et Leonardo a l’intention de frapper un ou plusieurs coups. C’est notamment le cas avec Marcelo Brozovic de l’Inter, selon nos informations. Récemment, L’Équipe a annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait tenté par Soualiho Meïté, sous contrat avec le Torino jusqu’en 2023. Ancien de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux, il serait le plan B du PSG en cas d’échec sur Tiémoué Bakayoko de Chelsea.

Silence total pour Soualiho Meïté