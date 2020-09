Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup dur pour Leonardo sur cette piste en défense ?

Publié le 26 septembre 2020 à 17h15 par La rédaction

Toujours à la recherche d’un défenseur central, Leonardo pourrait essuyer un nouvel échec sur ce mercato estival, alors que Milan Skriniar s’éloigne du PSG.

A moins de deux semaines de la fin du mercato estival, le PSG attend encore idéalement plusieurs recrues, au milieu, en attaque, et en défense centrale. Après le départ libre de Thiago Silva, Leonardo cherche toujours le successeur idéal. Si Kalidou Koulibaly serait la priorité du directeur sportif brésilien, le PSG garde toujours un œil sur Milan Skriniar, qui pourrait quitter l’Inter Milan cet été alors qu’il attise les convoitises. Cependant, l’international slovaque serait plus proche de Tottenham, et aurait pris une décision radicale sur son avenir.

Milan Skriniar aurait choisi Tottenham !