Mercato - PSG : Une voie royale pour Leonardo dans ce dossier brûlant ?

Publié le 26 septembre 2020 à 9h15 par Th.B.

N’ayant pas les ressources financières nécessaires pour boucler l’opération Kalidou Koulibaly, Pep Guardiola explorerait de nouveaux horizons. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand pour le joueur du Napoli.

Kalidou Koulibaly est à un tournant de sa carrière. Six ans après son arrivée au Napoli où il s’est mué au fil des saisons comme étant l’un des défenseurs les plus solides du football européen, l’international sénégalais de 29 ans a encore de belles années devant lui. Et d’après divers médias, le PSG compterait sur son profil pour occuper la place laissée par Thiago Silva au sein de la charnière centrale parisienne. Et alors que Manchester City menait la danse, le PSG aurait désormais une jolie carte à jouer.

Manchester City serait passé à autre chose avec Koulibaly