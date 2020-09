Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fin de mercato sous le signe de la Serie A pour Leonardo ?

Publié le 26 septembre 2020 à 17h30 par A.C.

Leonardo entretient des liens particuliers avec le championnat italien et en cette fin de mercato, cela pourrait lui être très utile.

Le mercato ferme ses portes dans un peu plus d’une semaine et Leonardo a encore plusieurs chantiers en cours. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a en effet toujours pas réglé la succession de Thiago Silva, parti vers Chelsea au terme de son contrat. D’ailleurs, selon nos informations, Leonardo a assez mal géré le départ de l’ancien capitaine du PSG. Le milieu est également un secteur qu'il souhaite renforcer. Ces derniers mois, nous vous avons parlé de plusieurs dossiers étudiés par le PSG, sur le10sport.com . La grave blessure de Juan Bernat n’a forcément pas arrangé les choses. Leonardo doit en effet trouver aussi un latéral gauche d’ici le 5 octobre prochain, sans oublier un attaquant de pointe, pour pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting ! Les prochains jours vont donc être particulièrement chauds pour le PSG et Leonardo... qui pourrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A.

Le rêve Koulibaly, la solution Skriniar

On ne compte plus les recrues de Leonardo au Paris Saint-Germain, qui sont arrivées d’Italie. Il y a eu Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta ou encore tout récemment Mauro Icardi. En cette fin de mercato encore, la lumière pourrait arriver de la Serie A. Il Corriere dello Sport a en effet assuré encore ce samedi, que Kalidou Koulibaly est une recrue très appréciée par le PSG. Une offre aurait été formulée d’après le quotidien, refusée par le Napoli, qui réclame pas moins de 80M€. La Gazzetta dello Sport a parlé ces derniers jours de Milan Skriniar. Ce dernier a l’avantage d’être moins cher que Koulibaly, mais José Mourinho et Tottenham pourraient compliquer la tâche du PSG.

Après Milinkovic-Savic, c’est Brozovic

Au milieu de terrain, Leonardo a longtemps essayé de recruter Sergej Milinkovic-Savic, qui n’est pas insensible aux sirènes du Paris Saint-Germain, selon nos informations. Les exigences particulièrement élevées de la Lazio semblent toutefois avoir eu raison du PSG... mais Leonardo a trouvé une solution, toujours en Serie A. Le 27 aout dernier nous vous parlions de Marcelo Brozovic, qui à en croire Sky Sport Italia aurait été approché par l’AS Monaco ces dernières semaines. Antonio Conte aurait donné son accord pour une vente du Croate, qui pourrait donc venir renforcer l’entrejeu parisien.

Un coup de maitre réussi avec Draxler ?