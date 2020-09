Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de retour au premier plan ?

Publié le 26 septembre 2020 à 23h15 par A.C.

Les dirigeants de l’Inter semblent plus qu’ouverts à un transfert de Marcelo Brozovic, pisté par le Paris Saint-Germain.

Leonardo cherche un milieu depuis plusieurs mois et, avec le possible départ d’Idrissa Gueye, qui selon nos informations a la cote en Premier League, cela ne devrait devenir que plus important. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a plusieurs pistes, comme celle menant à Marcelo Brozovic, que nous avons révélé le 27 aout dernier. Le Croate n’est plus titulaire à l’Inter et la presse italienne assure qu’Antonio Conte souhaiterait le voir partir, notamment pour pouvoir tenter le coup avec N’Golo Kanté de Chelsea.

L’Inter attend toujours le PSG !