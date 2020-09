Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un attaquant de Zidane reçoit une mauvaise nouvelle pour son avenir !

Publié le 26 septembre 2020 à 22h00 par La rédaction

En difficulté au Real Madrid, Luka Jovic ne rentre pas dans les plans de Zinédine Zidane cette saison. Le club cherche donc à prêter l’attaquant serbe, mais les prétendants ne se bousculent pas.

Zinédine Zidane avait poussé pour l’obtenir l’été dernier, il souhaite désormais le voir partir. Après une saison galère avec le Real Madrid, ponctuée de seulement deux buts, Luka Jovic n’est plus considéré comme la doublure de Karim Benzema, et fait partie des indésirables, à l’instar d’autres éléments comme Nacho Fernandez et Mariano Diaz. Doublé dans la hiérarchie par Borja Mayoral, le Serbe serait en quête d’une porte de sortie en prêt afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Francfort ferme la porte à Jovic