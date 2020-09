Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour le prochain renfort de Koeman !

Publié le 26 septembre 2020 à 21h00 par H.G.

En quête d’un latéral droit après le départ de Nelson Semedo, le FC Barcelone serait proche d’avoir trouvé son successeur, tandis que l’une de ses alternatives semble maintenant être délaissée.

Annoncé depuis plusieurs jours sur le départ du FC Barcelone, Nelson Semedo a quitté le club catalan pour rejoindre la Premier League et Wolverhampton. Après trois saisons passées en Catalogne, le latéral portugais a ainsi clos son aventure au Barça, qui a de son côté encaissé la modique somme de 40 M€. De quoi permettre au club catalan de disposer de liquidités pour recruter et ainsi renouveler le flanc droit de sa défense. Dans cette optique, le FC Barcelone est annoncé avec insistance sur les traces de Sergiño Dest, qui serait également suivi par le Bayern Munich. Et visiblement, les Catalans seraient proches de remporter la course à la signature du joueur de l’Ajax Amsterdam face aux Bavarois.

Sergiño Dest se rapprocherait du Barça, Max Aarons s’en éloignerait !