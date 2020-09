Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Départs, arrivées… Koeman donne le ton pour le mercato

Publié le 26 septembre 2020 à 16h30 par Th.B.

De passage en conférence de presse ce samedi en marge de la réception de Villarreal pour le FC Barcelone, Ronald Koeman a fait un point sur le mercato et sur ce à quoi il faut s’attendre dans ces ultimes jours de la session estivale des transferts.

Le FC Barcelone a dégraissé ces derniers temps. En plus du départ d’Arthur Melo survenu à la fin du mois de juin pour entrer dans l’exercice financier de la saison dernière, une opération qui a vu Miralem Pjanic faire le chemin inverse, les dirigeants du Barça sont parvenus à se séparer de plusieurs joueurs aux salaires importants cet été. Ivan Rakitic est retourné au FC Séville via un transfert symbolique d’1,5M€ lorsque Arturo Vidal a pris la direction de l’Inter et que Luis Suarez s’est engagé en faveur de l’Atletico de Madrid. Seule véritable vente, Nelson Semedo aurait rapporté la somme de 35M€ grâce à son transfert à Wolverhampton. De quoi permettre au Barça d’enfin pouvoir se lâcher sur le marché des transferts ? Président de l’OL, Jean-Michel Aulas révélait, avant que Semedo ne soit officiellement vendu aux Wolves , que le Barça ne se trouvait pas en position de formuler une offre concrète pour Memphis Depay, cible privilégiée de Ronald Koeman dans le secteur offensif. Désormais, la donne aurait changé selon différents médias qui évoquent une offensive imminente du FC Barcelone pour le joueur de l'OL.

Depay, Lautaro… Koeman met les choses au clair

Ce samedi, Ronald Koeman s’est prêté au jeu de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Dans le cadre de la réception de Villarreal dimanche soir au Camp Nou, l’entraîneur du FC Barcelone a été interrogé sur les pistes Lautaro Martinez et Ronald Koeman. Un journaliste a demandé au technicien néerlandais si leurs signatures étaient désormais exclus. Voici la réponse du coach. « Rien n'est exclu, mais je ne parle pas d'éventuels transferts. Je parle des joueurs qui sont ici » . a dans un premier temps assuré Koeman avant de s’attarder plus longuement sur les forces en présence du FC Barcelone. « L'important est de parler des joueurs qui sont là, et non des éventuels transferts. Il reste encore deux semaines pour essayer d'améliorer l'équipe, et aussi pour s'assurer qu'il y a des départs. Mais nous devons nous concentrer sur les joueurs que nous avons. Nous nous sommes bien entraînés, nous savons comment nous voulons jouer et nous sommes prêts. La semaine sera difficile, avec trois matchs ». Mais là n’a pas été l’unique gros point de cette conférence de presse au cours de laquelle le dossier Riqui Puig a été évoqué.

Ronald Koeman lève le voile sur le dossier Riqui Puig