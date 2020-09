Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va avoir du mal à régler ce dossier à 60M€ !

Publié le 27 septembre 2020 à 17h30 par B.C.

Alors qu'on entre dans la dernière semaine de ce mercato estival, Leonardo espère toujours se séparer de quelques joueurs afin de renflouer les caisses. Cependant, cela ne sera pas simple pour le directeur sportif du PSG.

Cette dernière semaine de mercato s'annonce intense pour Leonardo. En effet, le PSG n'est pas parvenu à se renforcer à ses postes clés jusqu'ici et ne dispose plus que de quelques jours pour parvenir à ses fins. Tiémoué Bakayoko, Antonio Rudiger, Kalidou Koulibaly ou encore Jorginho seraient notamment dans les petits papiers du directeur sportif parisien, mais ce dernier doit également gérer un autre dossier épineux, celui des ventes. La fin de saison tronquée par la crise du coronavirus a laissé des traces dans les comptes du PSG, et plusieurs transferts sont espérés afin de renflouer les caisses. Cette semaine, L'Équipe annonçait que la somme de 60M€ était attendue par la direction du PSG, mais cela ne sera pas simple de l'obtenir.

Quel joueur Leonardo peut-il vendre ?

En effet, peu de joueurs sont susceptibles de partir. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Julian Draxler est le premier visé par cette opération dégraissage, l'Allemand ne faisant pas partie des cadres du PSG, mais le champion du monde 2014 n'envisagerait pas d'aller voir ailleurs, tout comme Idrissa Gueye. Comme révélé par le 10 Sport, Leonardo ne serait pas opposé au départ du Sénégalais, arrivé il y a seulement une année. Mais là aussi, le milieu de terrain verrait son avenir au PSG. De son côté, Thilo Kehrer pourrait accepter un transfert à un an de l'Euro, afin d'obtenir un temps de jeu plus conséquent cette saison. Les derniers jours du mercato sont souvent animés, et une offensive pour l'un des protégés de Thomas Tuchel n'est pas à exclure. Cependant, les hauts salaires proposés par le PSG pourraient là aussi perturber les plans de Leonardo.

« Ils perdent de la valeur sur le marché »