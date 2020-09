Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sous pression pour cette opération colossale à 60M€ !

Publié le 23 septembre 2020 à 20h30 par B.C.

À moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts, Leonardo doit encore recruter quelques joueurs afin de renforcer l'effectif du PSG, mais des départs sont également attendus, et ils ne seront pas faciles à mettre en place.

Avec la crise du coronavirus, le PSG s'attendait à un mercato compliqué, et ces craintes se confirment alors que le marché fermera ses portes le 5 octobre prochain. Mis à part l'arrivée d'Alessandro Florenzi, Leonardo n'a pas injecté de sang neuf dans l'effectif parisien puisque Mauro Icardi et Sergio Rico, qui se sont définitivement engagés en faveur du PSG, étaient déjà prêtés la saison dernière. Pourtant, des renforts sont attendus pour pallier les nombreux départs survenus cet été, et la blessure de Juan Bernat n'arrange rien. Mais Leonardo a annoncé la couleur il y a quelques semaines sur le plateau du CFC , difficile d'imager des arrivées sans départs au préalable : « L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé. (…) Ce n’est pas simple de dire on veut ce joueur et de le prendre. Il faut s’adapter . »

À part les stars et les recrues, tout le monde est à vendre !

Ce mercredi soir, L'Equipe fait un point sur ce dossier chaud de Leonardo, et la tâche s'annonce difficile pour le directeur sportif du PSG. Le quotidien sportif rappelle que le club de la capitale se doit de récupérer 60M€ avant la fin du mercato, une somme qui, si elle est récoltée, servira davantage à limiter les pertes liées au Covid-19 plutôt qu'à s'activer sur le marché. Ainsi, hormis les gros noms du PSG (Mbappé, Neymar, Verratti, Marquinhos, Navas) et les renforts (Florenzi, Icardi, Rico), tous les joueurs de Thomas Tuchel seraient à vendre en fonction des offres, mais certains sont davantage visés.

Draxler, Gueye, Kehrer... Qui pourrait partir ?