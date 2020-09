Foot - PSG

PSG/OM - Polémique : Florenzi revient sur l’altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez !

Publié le 20 septembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Le match entre le PSG et l’OM s’est fini avec une avalanche de cartons rouges. L’histoire qui en ressort le plus est l’affaire entre Alvaro Gonzalez et Neymar. Petit nouveau au PSG, Alessandro Florenzi a réagi à cette polémique.

Le dimanche 13 septembre, l’OM est venu s’imposer au Parc des Princes et a mis fin à plusieurs longues années sans victoire face au PSG. Cependant, la fin de match a été ternie par les expulsions de trois Parisiens et deux Marseillais. C’est ainsi que Layvin Kurzawa, Jordan Amavi, Neymar, Leandro Paredes et Dario Benedetto se sont retrouvés devant la commission de discipline. Des affrontements entre les deux équipes d'ailleurs marqués par les accusations de racisme de Neymar à l'encontre d'Alvaro Gonzalez. Alors que toute la lumière reste encore à faire dans cette affaire, les réactions continuent de se multiplier.

« J’aurais défendu mon coéquipier »