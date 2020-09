Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès s’en prend une nouvelle fois à Pablo Sarabia !

Publié le 20 septembre 2020 à 12h15 par La rédaction

Pablo Sarabia a disputé les trois premiers matchs de la saison du PSG. Toutefois, l’Espagnol n’a pas vraiment su donner satisfaction. Pierre Ménès pense d'ailleurs que le PSG doit arrêter de l’aligner.

Avec les absences de la plupart des attaquants titulaires du PSG, Pablo Sarabia a été titularisé pour les trois premières rencontres de Ligue 1. Ces trois premiers matchs ont été difficiles pour les Parisiens qui en ont perdu deux face à Lens et Marseille pour finalement gagner le dernier, face à Metz, dans les derniers instants grâce à un but de Julian Draxler. Dans le même temps, les performances de Pablo Sarabia sont loin d’avoir été satisfaisantes ci-bien que Julian Draxler, qui manque de régularité, pourrait lui passer devant dans la hiérarchie. De quoi s'attirer les foudres de certains.

« Il est fantomatique »