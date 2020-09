Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar... Ménès juge les débuts du PSG !

Publié le 20 septembre 2020 à 1h45 par H.K.

Alors que depuis le début de saison et l’absence de Neymar et Mbappé les résultats du PSG sont mauvais, Pierre Ménès affirme de son côté que le début de saison parisien est compliqué pour plusieurs raisons…

Pierre Ménès est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Le consultant pour Canal + , grand partisan de la reprise du championnat il y a quelques mois, a vivement critiqué la décision de la LFP de reprendre aussi rapidement la Ligue 1, les joueurs ayant retrouvé les terrains le 22 août dernier. Après une vague de mauvais résultats, le PSG a montré qu’il pouvait être dépendant de ses stars offensives. Un avis que partage Pierre Ménès…

« Si tu ne les as pas, c’est une équipe lambda »