PSG : Grande nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 septembre 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 19 septembre 2020 à 8h21

Grâce à une évolution du protocole sanitaire permettant de raccourcir la durée d'isolement pour les joueurs atteints du Covid-19, Kylian Mbappé devrait pouvoir être aligné contre l'OGC Nice.

C'est l'hécatombe au Paris Saint-Germain. Entre le calendrier démentiel imposé aux Parisiens, le Covid-19 et désormais les blessures et le suspensions, Thomas Tuchel doit se creuser la tête afin d'aligner un onze de départ qui tient la route à chaque rencontre. En effet, Mauro Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont tous été testés positifs au virus qui paralyse le monde, tandis que le bouillant PSG-OM a engendré des suspensions pour Layvin Kurzawa, Neymar et Leandro Paredes, en attendant peut-être Angel Di Maria, sans compter sur la grave blessure de Juan Bernat. Toutefois, le PSG pourrait recevoir enfin une bonne nouvelle en marge du déplacement à Nice, dimanche.

Mbappé finalement disponible contre Nice